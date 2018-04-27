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/ Персональная экономия до 10 тысяч рублей для абонентов в «Билайн» при покупке смартфона

Персональная экономия до 10 тысяч рублей для абонентов в «Билайн» при покупке смартфона

Пользователи получают кэшбек до 30%.
сегодня в 13:07
  |  Общество

Акция «Персональная экономия до 10 000 рублей при покупке смартфона» проходит в салонах и интернет-магазине «Билайн», в рамках которой клиенты смогут получить скидку на покупку смартфона и кэшбек за услуги связи.*

С 18 апреля по 31 августа 2018 года абоненты «Билайн» могут получить персональное предложение на покупку смартфона от популярных брендов на специальных условиях, а также возможность получать в течение 9 месяцев кэшбек в размере 20-30% от расходов на оплату услуг связи.

Персональные предложения основаны на индивидуальных предпочтениях каждого клиента с точки зрения выбора устройств и услуг связи. В рамках акции с помощью аналитических моделей для абонента формируются индивидуальные условия на покупку одной или нескольких подходящих моделей смартфонов из более 60 устройств, а также подбирается удобный тариф.

Скидка при покупке смартфона в рамках акции составляет до 20% в зависимости от модели и действует при оплате полной стоимости устройства. Чтобы получать кэшбек на услуги связи, клиенту надо приобрести в рамках акции смартфон и перейти на тариф, рекомендованный в персональном предложении. Кэшбек начисляется бонусными рублями, которые являются скидкой на оплату услуг связи.

Клиенты смогут получить персональные предложения в собственных офисах продаж «Билайн», по СМС, электронной почте, в мобильном приложении «Мой Билайн», а также на сайте beeline.ru, а воспользоваться — в салонах и интернет-магазине «Билайн». В акции могут принять участие действующие абоненты «Билайн» и новые — при оформлении сим-карты.

Более подробную информацию об акции можно найти на сайте.

*Организатор акции и продавец — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует с 18.04.2018 по 31.08.2018 г. Количество оборудования ограничено. Указана максимальная скидка, которая зависит от приобретаемой модели оборудования, выбранного тарифа и размера кэшбэк. Подробнее об акции на сайте.

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