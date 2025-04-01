1066 жителей Ашинского района получили выплаты после паводка

Деньги направляют из регионального бюджета

На сегодняшний день 1066 жителей Ашинского района получили компенсации за ущерб, нанесенный паводком. Об этом сообщили в министерстве социальных отношений Челябинской области.

1066 человек получили материальную помощь, 207 — выплаты за частичную утрату имущества, 35 — за полную утрату.

«Власти работают над оперативной и эффективной помощью пострадавшим, тесно сотрудничая с администрацией Ашинского района. Прием заявлений продолжается», — подчеркнула министр социальных отношений региона Наталья Лугачева.

Размеры выплат:

• 20 000 рублей: за подтопление жилого помещения (для зарегистрированных и фактически проживающих на момент ЧС, а также незарегистрированных, но фактически проживающих).

• 75 000 рублей: за частичную утрату имущества первой необходимости (для зарегистрированных или имеющих судебное решение о постоянном проживании и фактически проживающих в зоне ЧС на момент ЧС).

• 150 000 рублей: за полную утрату имущества первой необходимости (для зарегистрированных или имеющих судебное решение о постоянном проживании и фактически проживающих в зоне ЧС на момент ЧС).

Выплаты производятся на основании заключения муниципальной комиссии о нарушении условий жизнедеятельности из-за ЧС и перечня утраченного имущества.

В ближайшее время начнутся выплаты на ремонт и восстановление жилья, а также на подтопление нежилых помещений в садовых и огородных товариществах.

В территориях Ашинского района, пострадавших от паводка, губернатор Челябинской области встретился с местными жителями. Основной удар стихии пришелся по Чапаевскому.