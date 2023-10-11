101 многоквартирный дом остается без тепла в Челябинске

Мэрия озвучила сводку на 11 октября

В Челябинске с 3 октября стартовал отопительный сезон, власти пообещали пустить тепло в домах за 5—7 дней. Но, по свежей сводке городской администрации, на утро 11 октября в городе без отопления остается 101 многоквартирный дом.

По заверениям администрации, каждый дом находится на контроле в мэрии.

«Число их постоянно меняется как в меньшую, так и в большую сторону практически ежечасно», — прокомментировали власти.

Из 101 дома на 29 «УСТЭК-Челябинск» ремонтирует задвижки, 34 — МУП «ЧКТС» отключило из-за аварий, 38 домов отключено из-за переврезки после капитального ремонта.

В частном секторе по улице Лобачевского накануне случилась авария на сетях, ее устранили.