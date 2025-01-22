101-летняя жительница Челябинска рассказала свой секрет долголетия

Среди них — доброе отношение к миру и здоровый образ жизни

Жительница Калининского района Челябинска Мария Ермолова отпраздновала свой 101‑й день рождения. С этой датой именинницу поздравил исполняющий обязанности главы района Алексей Аксенов.

Мария Яковлевна родилась в Саратовской области. С самого начала Великой Отечественной войны трудилась лаборантом малярийной станции, а затем на комбинате в городе Куйбышеве Новосибирской области. Долгое время жила и работала в Кыргызстане. В Челябинске вместе с семьей проживает около 25 лет. Воспитала троих детей, теперь свой жизненный опыт, мудрость и крепкие семейные традиции передает внукам и правнукам. За добросовестный многолетний труд Марии Яковлевне присвоено почетное звание «Ветеран труда».

«В дружеской беседе именинница вспомнила немало интересных жизненных историй и поделилась секретами долголетия, среди которых доброе отношение к миру и здоровый образ жизни», — рассказал Алексей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он пожелал Марии Яковлевне здоровья, счастливых событий в семье и благополучия.

Редакция ИА «Первое областное» присоединяется к теплым словам и пожеланиям.