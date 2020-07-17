100 тысяч рублей требуют за сломанную ребенком ключицу с детского сада в Миассе

Мальчик упал во время прогулки.

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В Миассе детский сад может выплатить моральный вред за травму воспитанника. Неудачным падением на прогулке малыша заинтересовалась прокуратура. По факту проверки стало ясно, что в мае 2020 года ребенок, гуляя на территории детской площадки садика, упал и ударился. Падение пришлось на край песочницы, из-за чего ребенок получил перелом ключицы.

«В связи с полученной травмой испытывал физическую боль, длительное время не мог вести активный образ жизни. В соответствии с требованиями Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации“ образовательная организация обязана обеспечить безопасность обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Директор детского сада не предложила родителям пострадавшего воспитанника компенсировать ущерб, который получил ребенок. В суд был направлен иск о взыскании с детского сада морального вреда в размере 100 тысяч рублей.