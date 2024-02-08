100-летняя жительница Миасса вяжет носки и теплые пояса для военных

Нурания Латыпова встретила вековой юбилей в кругу «серебряных» волонтеров

Жительница Миасса Нурания Латыпова отметила 100-летний юбилей. Долгожительница преподавала математику, а сейчас занимается с детьми без попечения родителей и вяжет носки и пояса для бойцов СВО. Глава города Егор Ковальчук написал слова восхищения об этой удивительной женщине в своем телеграм-канале.

Вместе с главой Нуранию Хусаиновну Латыпову со 100-летним юбилеем поздравили и «серебряные» волонтеры. Разменяв одиннадцатый десяток, она по-прежнему активна, бодра, ведет здоровый образ жизни и еще в кругу единомышленников успевает помогать другим.

«Человек, который дожил до векового рубежа, достоин уважения и восхищения. За плечами Нурании Хусаиновны большая трудовая жизнь. Она принадлежит к тому героическому поколению, которое пережило все тяготы Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Наша долгожительница — в прошлом преподаватель математики, а сейчас бабушка пяти внуков и прабабушка шести правнуков», — рассказал Егор Ковальчук.

Женщина и сейчас не жалуется и не унывает. Она яркий пример того, что забота близких, дисциплина, спорт, стойкость, жизнерадостность и трудолюбие являются лучшим лекарством в борьбе со всеми невзгодами.