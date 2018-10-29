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/ Смотрите на 1obl.tv торжественное собрание к 100-летию комсомола

Смотрите на 1obl.tv торжественное собрание к 100-летию комсомола

Участниками праздника станут ветераны ВЛКСМ и первые лица региона.
сегодня в 12:01
  |  Общество

Знаменитой молодежной организации исполняется 100 лет. Праздновать юбилей комсомола будут ветераны ВЛКСМ. Их пригласили в театр драмы Наума Орлова. Подготовка к празднику началась год назад, был создан оргкомитет, который возглавил Евгений Тефтелев. Организаторы подготовили книги, рассказывающие о южноуральских комсомольцах, провели пресс-конференцию.

29 октября в Челябинском драматическом театре имени Наума Орлова пройдет торжественное собрание, посвященное 100-летию комсомола. Соберутся более 900 ветеранов ВЛКСМ, в разные годы работавших на комсомольских стройках, возводивших Магнитогорский металлургический комбинат, осваивавших земли целины. Откроет мероприятие губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы праздника.

Торжественное собрание, посвященное юбилею комсомола, пройдет в онлайн-режиме. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv. Она начнется в 14:00.

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Комментарии

Андрей Иванович
12:31, 29.10.2018
Поздравляю с Юбилеем Комсомола! Стойкости и трудового вдохновения.

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