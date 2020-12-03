Полмиллиона фальшивых рублей нашли у жительницы Миасса

Женщина попалась во время попытки продать одну из поддельных купюр.

Жительницу Миасса признали виновной в попытке сбыта фальшивых денежных средств. Преступление зафиксировали сотрудники УФСБ России по Челябинской области, в ходе совместных мероприятий с ГУ МВД России по региону. В Челябинске женщина разместила в тайник одну из поддельных банкнот, номиналом пять тысяч рублей. В ходе обыска ее жилища было найдено еще 99 купюр.

«Металлургический районный суд города Челябинска признал виновной жительницу города Миасса в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 30, части 1 статьи 186 УК России („Покушение на сбыт поддельных денег“)», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Судом ей было назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года условно, а также штраф в размере 20 тысяч рублей.