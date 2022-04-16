10 житейских советов, как сэкономить на услугах ЖКХ

ИА «Первое областное» разобралось, как можно уменьшить сумму в квитанции

Крупная часть дохода россиян, помимо покупки продуктов, уходит на оплату услуг ЖКХ*. Вопрос о том, как снизить траты по этой статье, с введением европейских санкций, стал актуальнее. ИА «Первое областное» разобралось, как сократить сумму в ежемесячной квитанции за воду, электричество и другие ресурсы.

Отключите ненужные услуги ЖКХ

Изучите квитанцию. Там может оказаться, например, плата за радиоточку, которую многие жители домов уже убрали.

Помните, что услуги, от которых нельзя отказаться, — это лишь отопление, водопровод, канализация, содержание и ремонт дома. Остальное — на ваше усмотрение.

Проверьте сантехнику

В любой квартире может быть небольшая протечка, когда вода по капельке расходуется зря. В год из-за неисправного сливного бачка и протекающего крана может тратиться до нескольких десятков тысяч литров воды.





Иногда неисправность унитаза заметить трудно. Чтобы убедиться, что бачок пропускает, нужно добавить в воду чуть-чуть красителя. Если через некоторое время на дне чаши появится окрашенная вода, то оборудование неисправно.

Рычажный смеситель вместо вентиля

Рычажный смеситель перекрывает поток воды мгновенно. Также, прокручивая вентили, мы настраиваем температуру воды дольше, чем просто поднимая рычаг под нужным углом. Только кажется, что при всем этом тратятся незначительные объемы воды. Краном же пользуются в день по много раз, воды впустую может утекать на немалую сумму.





Душ — практичнее, чем ванна

При приеме душа уйдет примерно в два раза меньше воды, чем в случае с наполненной ванной. Еще можно поискать душевую насадку с мелкими отверстиями, которые помогут вполовину снизить расход воды.

Установите бойлер

Нужно сравнить затраты на подогрев воды бойлером (стоимость залитой воды + энергопотребление) и за пользование ГВС. Бойлер может оказаться выгоднее. А если установлен счетчик электроэнергии с раздельным подсчетом по дневному и ночному тарифам, то можно сэкономить на подогреве воды в вечернее время или рано утром.

Задумайтесь о покупке посудомоечной машины

Да, эта техника не из дешевых, но она тратит в 2–3 раза меньше воды, чем расходуется при мытье посуды руками под краном. Посудомойкой лучше пользоваться после 23 часов, если у вас установлен многотарифный счетчик.

Выбирайте энергосберегающие лампы

Светодиодные лампочки стоят дороже обычных, но при этом потребляют в разы меньше энергии и служат дольше. Если заменить все лампочки в доме, можно снизить затраты на оплату электричества в четыре раза. Уходя, отключайте приборы от сети. Подключенные к розетке зарядки и приборы потребляют электроэнергию в спящем режиме. К тому же, они могут стать причиной пожара.





Используйте бытовую технику класса А

Бытовую технику делят на классы энергоэффективности: от A до G. Класс А потребляет меньше энергии, при этом работает лучше. Обращайте внимание на этот параметр при выборе техники.

Приучите себя разумно использовать технику

Если у вас установлена электроплита, выключайте ее за 5 минут до окончания готовки. Блюдо все равно дойдет, пока поверхность будет остывать. Так, кстати, и не пригорит ничего.

Не кипятите полный чайник. Чем больше воды, тем дольше работает и потребляет энергию прибор. Набирайте столько, сколько требуется именно сейчас.

Если есть возможность, доставайте продукты из морозильника заранее. Так удастся лишний раз не использовать микроволновку.

Неутепленная квартира — деньги на ветер… И на обогреватель

Если в квартире холодная стена или плохой уплотнитель в окнах, то, вероятно, зимой приходится включать обогреватель. Это серьезные траты. В таком случае пора заняться обустройством квартиры.

Советы, которые помогут сэкономить на ремонте, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

* Исследования РИА Новости