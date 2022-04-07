10 житейских советов: как сэкономить на ремонте квартиры

ИА «Первое областное» разобралось, как провести работы бюджетно, но не в ущерб качеству

Ремонт квартиры всегда был затратным, а после недавнего введения европейских санкций вопрос об экономии при работах стал еще актуальнее. По словам челябинских специалистов, занимающихся ремонтом, стоимость почти всех стройматериалом увеличилась в 2-3 раза. При этом количество заказов на проведение работ увеличилось: люди опасаются еще большего роста цен и готовы вложиться в ремонт сейчас. В том, как максимально сократить затраты не в ущерб качеству, ИА «Первое областное» узнало у мастеров, которые выполняют ремонты квартир в Челябинске.

Потратьте время на качественный план работ и не закупайтесь впрок



Главный совет, который определит успешность многих других: измерьте комнату и составьте четкий план необходимых покупок. Материалов покупайте ровно столько, сколько надо по плану. То же касается инструментов. Если цель — сэкономить, то закупаться впрок не надо, потому что после ремонта нередко остаются килограммы неиспользованных стройматериалов, а это тысячи рублей.





Есть мнение, что лучше взять оптом с запасом, ведь если чего-то не будет хватать, то поштучно потом материалы покупать придется дороже. Но этого можно избежать, если составить грамотный расчет необходимого и четкий план покупок.

Зимой — дешевле

Летом ремонтные работы обходятся дороже, чем зимой. Поэтому стоит отложить деньги на зимний период. В особенности это касается стройки или ремонта частного дома. В этом сегменте летом, как правило, — пик заказов.





Часть работ можно выполнять без помощи специалистов

Некоторые работы можно сделать самому, сэкономив на работе профессионалов. Например, самостоятельно можно покрасить стены. Однако выравнивание этих самых стен обязательно оставьте профессионалу. Самому, по словам корреспондента нашего издания, недавно рискнувшего попытаться выровнять стены, не получится.



Берите обои под покраску

Если вы планируете клеить обои, то выбирайте те, что подходят под покраску. Если через время рисунок и цвет может надоесть, можно будет перекрасить их, а не отдирать и переклеивать.

Также это актуально для квартиры, в которой живут семьи с детьми. Если на стене однажды появятся рисунки фломастером, исправить положение будет проще.



Ремонт в ванной комнате: отечественная, уцененная плитка и акриловые вкладыши для ванны

Отечественная керамическая плитка — часто не хуже иностранной, а стоит дешевле. Стоит присмотреться. Обратите внимание на уцененную плитку. Цену иногда снижают не из-за повреждений, а по причине недостающего до нормы количества «квадратиков».

Если на замену старой ванны нет денег, можно использовать акриловый вкладыш. Это значительно преобразит внешний вид. При очень ограниченном бюджете, можно вместо плитки для стен подобрать водоотталкивающую краску. Работать с ней проще и выйдет намного дешевле.

Линолеум вместо ламината

Линолеум, относительно других покрытий, недорогой, а также за ним легко ухаживать, что актуально для кухни, где падение на пол жирных, маслянистых продуктов иногда неизбежно. Ламинат потребует и больших вложений, и более качественного ухода.



Если мастер, то один на все работы

Если вы решили делать ремонт с помощью профессионалов, не стоит дробить процесс на этапы, рассчитывая на каждый вид работ найти наиболее дешевого мастера. Как правило, чем меньше объем работ, тем большую цену назовет исполнитель: новому мастеру нужно будет заново проходить организационный этап при начале работ.







Следите за акциями, берите материалы с экономичным расходом

Крупные строительные сети часто устраивают акции и специальные предложения. Складские остатки, например, можно купить со скидкой. Также, если в плане дизайна это непринципиально, стоит обратить внимание на материалы с экономичным расходом. Это, к примеру, однотонная плитка. Для подрезки ее потребуется меньше, чем узорной. Такая же ситуация в случае обоев с мелким рисунком и крупным принтом.



Сразу запросите ценник у специалистов

Если получилось так, что в реальности ремонт отклонился от дизайн-проекта и появились незапланированные работы, сразу запросите у мастеров ценник всех видов работ. Иначе прайс может начать формироваться спонтанно, в процессе. С ценами на руках вы сможете самостоятельно все проверить и подсчитать.

Также стоит заходить на сайты по ремонту, где есть онлайн-калькулятор расчета работ. Так вы сможете узнать рыночные цены на каждый вид услуг.



Договоритесь о бонусах

Когда уже есть договоренность с мастером о работах и об их стоимости, попросите добавить в контракт бонусом небольшие, но важные услуги. К примеру, это может быть навеска карнизов. Скорее всего, при уже имеющемся крупном заказе, исполнители не откажут в небольшой услуге.

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