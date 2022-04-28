10 житейских советов, как сэкономить на онлайн‑покупках

Выбираем правильное время для заказа, собираем купоны и ищем выгодные предложения

Многим привычнее покупать товары в офлайн-магазинах, чем в интернете: нет дополнительных трудностей с регистрацией и пониманием незнакомого интерфейса. Однако покупки онлайн могут обойтись намного дешевле. ИА «Первое областное» подготовило 10 советов, с которыми экономить при покупках в интернете станет проще.

Ищите бесплатную доставку

Иногда это имеет даже больший смысл, чем поиск товара подешевле. Разные магазины могут предоставлять один и тот же товар с разными условиями доставки, а за низкими ценниками может скрываться стоимость продукта без учета его транспортировки.

Если бесплатную доставку найти никак не получается, можно скооперироваться с друзьями и сделать один большой заказ. Многие компании за крупную сумму в чеке снижают плату за транспортировку.

Сравнивайте цены на специальных сайтах

Поскольку разные магазины могут предлагать одни и те же товары, кто-то будет назначать большую сумму, кто-то — меньшую. Зависит от масштабности бренда, включения в стоимость услуг доставщиков и еще много чего.

Сориентироваться помогут сайты — агрегаторы товаров, на которых можно сравнить цены всех продуктов.

Отслеживайте цены

Если намечается покупка не из дешевых (например, электроника), имеет смысл найти сайты, которые позволяют отслеживать цену на конкретный товар. В случае акции вам придет уведомление. Да, такой метод требует времени, зато можно сэкономить приличную сумму.

Подпишитесь на e-mail-рассылку

Горы спама на почте — вещь малоприятная. Но мы ведь стремимся найти самое выгодное предложение. А онлайн-магазины часто присылают на e-mail подписчиков скидочные купоны или уведомления о начавшейся распродаже. К тому же отписаться, если совсем надоест, — дело пары кликов.





Ищите скидочные купоны

Если на почту нужных купонов не пришло, можно поискать их в интернете. Как правило, работает схема запроса: «название товара + скидочный купон».

Собирайте бонусы магазина, в котором часто совершаете покупки

У некоторых брендов есть собственная внутренняя валюта: бонусы, коины, баллы. Зарегистрируйтесь на сайте магазина, в котором часто покупаете товары, и примите участие в программе лояльности.

Скидки за посты в соцсетях



Некоторые интернет-магазины могут предложить рассказать о совершенной покупке в социальных сетях и получить реферальные коды. Если кто-то перейдет за покупками по вашей рекомендации, вы получите в личном кабинете дополнительную скидку или бонус.

Оставьте товар в корзине интернет-магазина

Метод нестандартный и не всегда работает, но попробовать стоит. Если вы зарегистрируетесь на сайте и добавите товар в корзину, оставив его там на пару дней, продавцы могут прислать скидочный купон, чтобы попытаться удержать ваше внимание.

Также этот метод поможет не совершить лишних покупок на эмоциях.





Пользуйтесь кешбэком

За покупку товара по ссылке со специального кешбэк-сервиса (на котором нужно предварительно зарегистрироваться) вам вернут часть потраченных денег. Никакого обмана. Просто интернет-магазин, на котором вы совершили сделку, платит кешбэк-сервису за приведенного клиента, а сервис частью заработанного делится с вами.

Выбирайте правильное время для покупок

Как правило, покупательная способность населения падает после новогодних праздников, когда все деньги были потрачены на застолье и подарки, а также летом: часть покупателей расходует деньги на отдых. В такие периоды можно наблюдать снижение цен в некоторых магазинах.