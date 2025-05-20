10 тысяч порций мороженого раздадут детям в магнитогорском парке «Притяжение» 1 июня

В городе металлургов впервые пройдет фестиваль «Единорожок»

1 июня, в День защиты детей, в Магнитогорске впервые пройдет семейный фестиваль «Единорожок». На протяжении всего дня на территории городского курорта «Притяжение» дети смогут выполнять различные интересные задания и получать за это мороженое, сообщили в пресс-службе курорта.

Чтобы получить бесплатное мороженое, ребятам нужно пройти конкурсный маршрут, состоящий из шести игровых точек. За прохождение каждой точки ребенок будет получать отметку на флаере. Как только там накопится шесть отметок, флаер можно будет обменять на бесплатное мороженое. Всего предусмотрено 30 разных заданий, выбрать можно любые шесть из них.

Кроме того, в праздничный день на территории курорта организуют дискотеки, анимационные программы, различные мастер-классы и соревнования, яркие шоу, интересные фотозоны и многое другое. Главным героем фестиваля станет обаятельный единорог Единорожок, уж очень напоминающий мороженое.

Напомним, впервые фестиваль «Единорожок» прошел в 2022 году. Все эти годы его организовывали только в Челябинске. В этом году фестиваль пройдет в двух городах.

«С огромной радостью наблюдаю, как „Единорожок“ стал доброй традицией для тысяч южноуральских семей. Для многих фестиваль стал не просто праздником мороженого, а настоящим символом детства, где сказка становится реальностью. Поэтому в 2025 году мы вышли за пределы Челябинска, чтобы порадовать и маленьких жителей Магнитогорска. При этом каждый год мы стараемся сделать программу ярче: аквагрим, шоу мыльных пузырей, мастер-классы и, конечно, тысячи бесплатных порций любимого лакомства», — рассказала основатель Фонда 2020 Ирина Текслер, которой и принадлежит идея фестиваля.

Кстати, в Челябинске фестиваль в этом году пройдет в парке Гагарина.

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