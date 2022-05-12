10 советов, как сэкономить на покупке квартиры

Ищем перспективные районы и выбираем правильные этажи

Покупка квартиры – дело серьезное и дорогостоящее. Вместе с ценами на продукты и услуги, этой весной выросла и стоимость жилья, как на новостройки, так и на «вторичку». Сейчас больше половины опрошенных россиян (66%) рассматривают возможность покупки жилья*. ИА «Первое областное» подготовило 10 советов, как сэкономить при покупке квартиры, чтобы деньги остались и на другие товары для новоселья.

Покупайте квартиру в праздничные дни или летом

В это время каникулы и отпуска у всех, кроме застройщиков. Пока на рынке недвижимости образуется спад, они стараются вернуть ваше внимание и нередко запускают интересные акции. Покупатель в таких условиях может не только получить скидку, но и выбрать подходящую квартиру без спешки и огромного количества других покупателей.

Обращайте внимание на специальные предложения

Приглядитесь к уточнениям в объявлениях, вроде «Место на парковке или подсобное помещение в подарок». Такие дополнительные «плюшки» позволят не тратить деньги после покупки квартиры, а сразу получить все необходимые удобства.

Ищите квартиру с отделкой

Ремонт от застройщика, как правило, обходится дешевле, чем ремонт своими руками. У строителей оптовые закупки материалов и большой объем работ. Многие покупатели жилья хотя бы первое время предпочитают пожить в квартире с отделкой от застройщика, чтобы сохранить свой бюджет.

Покупайте квартиру со стопроцентной оплатой

Если высказать готовность внести всю стоимость квартиры за раз, вам, вероятнее всего, предложат скидку, потому что для компании это шанс быстро заработать деньги. Размер скидки часто может составлять до 8%. А это, между прочим, 400 тысяч в случае, если квартира стоит 5 миллионов рублей.

Не хватает средств? Не торопитесь брать ипотеку. Возможно, удастся оформить потребительский кредит. Тогда покупка квартиры будет выгоднее, чем ипотека.

Следите за аукционами недвижимости

Такие торги действительно существуют, они полностью легальны. Правда, тут нужно обладать достаточно большой суммой сразу, потому что стоимость при покупке придется внести полностью. Но эксперты говорят, что если следить за торгами, то можно купить жилье вдвое дешевле его стоимость через строительные или риелторские компании. Правда, нужно действовать быстро и постоянно отслеживать предложения.

Не ограничивайте себя в выборе локации

В одном районе квартиры дороже, в другом – дешевле. На это, помимо объективных факторов, вроде удаленности остановки транспорта, могут влиять и субъективные моменты, вроде «престижности» района.

Стоит уходить от стереотипов и смотреть на рынок в перспективе. Оцените, какая вероятность того, что активно застраивающаяся окраина станет притягивать к себе бизнес – магазины, торговые центры, кинотеатры и так далее.

Выбирайте правильный этаж и место на нем

Квартиры одинаковой планировки, расположенные на разных этажах, могут стоить по-разному, причем разброс цен иногда доходит до 100 тысяч рублей. Как правило, дешевле застройщики предлагают жилье с первого по четвертый этажи. Самыми оптимальными считаются «средние этажи» – начиная с пятого, поэтому они дороже.

Эксперты говорят, что сэкономить иногда можно даже выбрав квартиру на 13 этаже, поскольку до сих пор существует много суеверных клиентов и застройщики дают скидку на «несчастливые» локации.

Меньшим спросом также пользуются боковые и угловые квартиры и те, что находятся рядом с лифтом. Если такие недостатки вас не смущают, просите скидку.

Обращайтесь к специалистам

Если вы не знаете всех подводных камней при заключении сделок с недвижимостью, лучше воспользоваться услугами риэлторских компаний. Да, за их работу тоже придется заплатить. Но крупные агентства имеют широкую базу данных квартир, а значит, смогут подобрать наиболее подходящий вам по цене вариант.

Внимание к мелочам

Сайт у застройщика некрасиво оформлен, неудобен в поиске или его вообще нет? Вероятно, у компании дела плохи с маркетингом, а значит, вероятно, и с продажами. А если жилье плохо продается, то компания вполне может снизить цены.

Можно также пробовать торговаться о снижении цен на квартиры в домах, которые давно построены. Особенно в конце кварталов, полугодий и года, когда компаниям нужно выполнять план продаж.

На любом сайте застройщика можно найти низкие цены, нужно только потратить немного времени и отсортировать варианты с завышенными ценами, которые специально подсовывают на видное место.

Вспомните про государственную поддержку

Речь не о льготной ипотеке, хотя она тоже сделает покупку жилья более выгодной. Перед покупкой жилья изучите условия программах поддержки молодых семей – они бывают федеральные и региональные. Узнать о них можно в министерствах строительства и социальных отношений региона. Если вы подходите по всем условиям программы, можно получить субсидию на приобретение жилья.



* Данные федерального издания ТАСС со ссылкой на исследование компании «Росгосстрах»

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