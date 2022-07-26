10 новых низкопольных автобусов закупят для Миасса

Доставить транспорт в город подрядчик обязан до 1 декабря 2022 года

Администрация Миасса объявила аукцион на закупку 10 новых низкопольных автобусов. Начальная цена контракта — 73 миллиона 255,5 тысячи рублей. Срок окончания подачи заявок — 2 августа. Информация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно размещенной документации, автобусы должны быть 2022 года выпуска со сроком эксплуатации не менее 10 лет, количество посадочных мест — от 20 до 25. Также транспорт должен быть оснащен кондиционерами с функцией приточной вентиляции, камерами видеонаблюдения и USB-розетками для заряда мобильных телефонов. Кроме того, у задней двери автобусов должны быть площадки, на которых смогут расположиться родители с детскими колясками или инвалиды-колясочники.

Известно, что автобусы в Миасс будут поставлять белыми и только после согласования их будут брендировать.

Доставить новые автобусы в город победитель аукциона должен будет не позднее 1 декабря 2022 года.

Закупать транспорт будут на деньги, выделенные из регионального бюджета.

В Челябинске объявили аукцион на обслуживание автобусов, следующих по маршруту № 15 «ЧМК — ПКиО». Вывести их на линию планируется 1 ноября 2022 года. Приобретать автобусы победителю аукциона придется самостоятельно в лизинг по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».