10 лет обедали за партами: в одной из школ Копейска отремонтировали столовую

Раньше в помещении находился спортзал

Ученики школы № 49 в Копейске вновь начали питаться в школьной столовой, а не в классах. Спустя 10 лет здесь провели косметический ремонт, смонтировали новую мебель и умывальники. Об этом рассказали в администрации Копейского городского округа.

До 2013 года здание нынешней школы работало как учебно-производственный комбинат. В 2019 году началась разработка документации для реконструкции пищеблока и столовой. Сейчас помещение столовой может использоваться и в качестве актового зала.

«Проведена очень большая работа. В помещении столовой находился спортзал. Следовательно, сначала нужно было создать хорошие условия для занятий физкультурой — отремонтировать другой кабинет. После решения этой задачи была приведена в порядок столовая. Теперь на очереди пищеблок — его реконструкция пройдет в текущем году в рамках программы инициативного бюджетирования», — вспоминает заместитель главы по социальному развитию Копейского городского округа Светлана Логанова.

Школе № 49 теперь предстоит привести в порядок пищеблок — на это выделено 7 млн рублей. Планируется на эти деньги обновить инженерные коммуникации, лифтовое хозяйство. Пищеблоку нужны современные электроплиты, холодильники, пароконвектоматы и прочее оборудование.

На перспективу руководство школы и города собирается отремонтировать кабинеты физики, химии, а также заменить несколько десятков окон.

Добавим, что на 2023 год в Челябинской области планируется капитально отремонтировать 11 школ в 7 городах и районах региона.