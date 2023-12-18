−10 градусов и небольшой снег ожидаются в Челябинской области

Ветер будет южным слабым

Сегодня, 18 декабря, в Челябинской области обещают небольшой снег. Морозов синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают: температура воздуха будет около −10 градусов. Рассказываем подробнее.

Этим утром столбики термометров в Челябинске покажут около −17°С, днем ожидается до −8…−10 градусов Цельсия. Ветер преимущественно южной четверти 3—8 метров в секунду. Облачно с прояснением, осадков не предвидится.

В Челябинской области в утренние часы температура установится на отметке около −14…−19°С. Днем будет варьироваться от −7 до −12°С. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Ветер южного направления 3—8 метров в секунду.