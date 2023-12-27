10-балльные пробки сковали дороги Челябинска утром 27 декабря

Ситуация в городе после снегопада остается непростой

Сегодня, 27 декабря, утром в Челябинске движение транспорта оказалось парализовано из-за прошедшего накануне снегопада, гололеда и многочисленных ДТП. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы оцениваются в максимальные 10 баллов, передает ИА «Первое областное».

Автомобили встали на Свердловском тракте и нескольких участках Свердловского проспекта. Сильно затруднено движение на нескольких участках Комсомольского проспекта, проспекта Победы и улицы Братьев Кашириных.

Стоит в обе стороны движение по улице Доватора. Сложная ситуация на Копейском шоссе, автодороге Меридиан и улице Рождественского.

Зафиксированы пробки и на других улицах в Тракторозаводском, Ленинском, Советском и других районах.

Напомним, несмотря на то, что непогода стихла еще накануне вечером, цены на такси остались высокими. Поездка сегодня утром может обойтись почти в 1000 рублей.