1 октября в ЮУрГУ пройдет день открытых дверей

На мероприятие приглашают школьников и их родителей

В ближайшее воскресенье, 1 октября, Южно-Уральский государственный университет проведет день открытых дверей для будущих абитуриентов и их родителей, сообщает пресс-служба вуза.

«Директора структурных подразделений университета познакомят школьников с правилами приема и с особенностями приемной кампании 2024 года, а также расскажут о направлениях подготовки и традициях вуза», — замечают в пресс-службе.

Мероприятие начнется в 12:00 в актовом зале главного корпуса на проспекте Ленина, 76.

Предварительная регистрация не нужна, в этот день в вузе будут рады каждому гостю.

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