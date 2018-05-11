Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.52 -0.49 74.18 -0.86
Челябинск
сейчас
 
+12 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Чиновник из Чебаркуля заплатит 50-кратный штраф за взятку в 20 тысяч

Чиновник из Чебаркуля заплатит 50-кратный штраф за взятку в 20 тысяч

Разбирательства длились почти 2 года.
сегодня в 14:53
  |  Общество

Суд определил наказание для бывшего председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа. В марте 2016 года чиновник получил 20 тысяч рублей взамен за положительное решение о продаже земельного участка под строительство. Изъятые оперативниками в ходе обысков документы свидетельствуют о его виновности.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа Сергея Шацкого, признанного виновным в совершении преступления по статье 290 УК РФ «Получение взятки». — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Приговором Чебаркульского городского суда бывшему председателю назначен штраф в размере 1 миллиона рублей. Также мужчина не сможет занимать должности на муниципальной и государственной службе в течение 2 лет.

Общество
Экс-начальницу муниципального учреждения отправят под суд за взятки
12.04.2018
Экс-начальницу муниципального учреждения отправят под суд за взятки
Общество
Бывшего сотрудника крупной телекоммуникационной компании отправили в колонию за взятку
12.04.2018
Бывшего сотрудника крупной телекоммуникационной компании отправили в колонию за взятку
Происшествия
Директора областной ветеринарной лаборатории уличили во взятке
27.02.2018
Директора областной ветеринарной лаборатории уличили во взятке
Общество
Южноуральский вуз выдал диплом за взятку
26.02.2018
Южноуральский вуз выдал диплом за взятку
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
«Крашер» завершит год боем в Екатеринбурге
сегодня в 17:49
«Крашер» завершит год боем в Екатеринбурге
Происшествия
Неизвестный расстрелял собак на территории электродного завода в Челябинске
сегодня в 17:43
Неизвестный расстрелял собак на территории электродного завода в Челябинске
Общество
Возле челябинского цирка закрыли движение на полтора месяца
сегодня в 17:29
Возле челябинского цирка закрыли движение на полтора месяца
Общество
Магазин разливного пива в Челябинске «украл» оформление фасада у конкурентов
сегодня в 17:24
Магазин разливного пива в Челябинске «украл» оформление фасада у конкурентов
Хоккей
Данис Зарипов рассказал, что хочет привезти в Челябинск Кубок Гагарина
сегодня в 16:45
Данис Зарипов рассказал, что хочет привезти в Челябинск Кубок Гагарина
Общество
Челябинск прошлого и будущего в 3D показали горожанам на строительном форуме
сегодня в 16:31
Челябинск прошлого и будущего в 3D показали горожанам на строительном форуме
Общество
Жестокое убийство беспомощной косули переросло в уголовное дело
сегодня в 16:17
Жестокое убийство беспомощной косули переросло в уголовное дело
Происшествия
Пожар в садовом домике унес жизнь 45-летнего мужчины
сегодня в 15:54
Пожар в садовом домике унес жизнь 45-летнего мужчины
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6