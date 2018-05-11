/ Чиновник из Чебаркуля заплатит 50-кратный штраф за взятку в 20 тысяч

Разбирательства длились почти 2 года.

Суд определил наказание для бывшего председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа. В марте 2016 года чиновник получил 20 тысяч рублей взамен за положительное решение о продаже земельного участка под строительство. Изъятые оперативниками в ходе обысков документы свидетельствуют о его виновности.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа Сергея Шацкого, признанного виновным в совершении преступления по статье 290 УК РФ «Получение взятки». — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Приговором Чебаркульского городского суда бывшему председателю назначен штраф в размере 1 миллиона рублей. Также мужчина не сможет занимать должности на муниципальной и государственной службе в течение 2 лет.