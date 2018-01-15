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/ Больше 1 миллиона рублей собрали для разбившейся в горах Грузии южноуральской туристки

Больше 1 миллиона рублей собрали для разбившейся в горах Грузии южноуральской туристки

Медики решают вопрос о проведении операции на лице.
сегодня в 13:37
  |  Общество

30-летняя Елена из Магнитогорска остается в Грузии после падения с горы. Пострадавшая женщина находится в больнице, медики следят за ее здоровьем. Неравнодушные люди собрали для нее больше 1 миллиона рублей, чтобы погасить долги и оплатить дальнейшее лечение.

Сообщаю о состоянии Елены. Ей сняли швы на голове и левой брови, проверили зрение, насколько это возможно при ее лежачем состоянии, и оценили, без явных изменений. Выписали капли для снятия боли. Врачи измерили жидкость в легких, стало лучше. Ранее было 400, сейчас — 100. Она делает дыхательную гимнастику, старается. Вечером поднимается температура до 37 — 37,5 градусов. Сейчас перешли на одну дозу морфия в день, но обезболивающие колют как прежде. Еще не решен вопрос с операцией на лице и как может повлиять долгое положение лежа на почки, у Елены опущение почек, в 2016 году у нее был острый пиелонефрит. — рассказала сайту «Первый областной» сестра пострадавшей Надежда Кириллова.

Напомним, зимние каникулы в Грузии обернулись для 30-летней жительницы Магнитогорска больницей. Женщина с родными отправилась в Тбилиси на каникулы, где и произошел несчастный случай. Путешественница оступилась во время горного похода и упала с 20-метровой высоты.

Сейчас Елена Кириллова находится в местной больнице. Как рассказала сестра пострадавшей, женщина получила множественные переломы, гематомы, контузию легкого. Ей сложно дышать самостоятельно, помогает подключенный аппарат с кислородом. За 11 дней, которые женщина провела в больнице, ее родные должны оплатить около 5 тысяч долларов или порядка 280 тысяч рублей. Врачи запретили перевозить женщину на дальние расстояния в течение минимум 4 недель. Родные ищут альтернативные варианты размещения, чтобы сократить расходы.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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