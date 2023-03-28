Восемь лет назад «Искорка» придумала семью Пилюлькиных. Больничные клоуны приходят в палаты к детям, которые лечатся от онкологии, чтобы поднять настроение маленьким пациентам, которые месяцами лежат в больнице.
«Тяжелый диагноз и стационар всегда шок и стресс. Клоуны помогают на время забыть о боли и почувствовать себя обычным ребенком. Кстати, в Канаде, Франции, Израиле, США и Бразилии больничные клоуны давно включены в штатное расписание больниц», — говорят в «Искорке».
На благотворительном концерте будут зажигательная музыка и танцы, веселые номера от больничных клоунов, интересные мастер-классы и розыгрыши призов, а также праздничная фотосессия с Пилюлькиными. Поздравить клоунов придут творческие коллективы Челябинска: школа танцев и фитнеса «В ритме ЧЕ», свободный театр танца «Пластилиновые люди», Театр танцевальных миниатюр Hi-Tech.
Благотворительный концерт пройдет 1 апреля в 16:00 во Дворце пионеров и школьников на Алом поле. Цена билетов — 300 р. Билеты можно купить по ссылке.
Также «Искорка Фонд» проводит акцию «100 рублей с носа».
Все собранные средства пойдут на выездной детский реабилитационный лагерь «Искорка».
Ранее в Челябинске поставили спектакль с больничным клоуном в главной роли. Это детская история студии-театра «Манекен» о том, как сбываются мечты.