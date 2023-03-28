1 апреля в Челябинске пройдет благотворительный концерт с участием больничных клоунов

Деньги, собранные от продажи билетов, пойдут на поддержку детей с онкологией

Благотворительный концерт с участием больничных клоунов пройдет во Дворце пионеров и школьников имени Крупской 1 апреля, сообщает пресс-служба движения «Искорка Фонд».

Восемь лет назад «Искорка» придумала семью Пилюлькиных. Больничные клоуны приходят в палаты к детям, которые лечатся от онкологии, чтобы поднять настроение маленьким пациентам, которые месяцами лежат в больнице.

«Тяжелый диагноз и стационар всегда шок и стресс. Клоуны помогают на время забыть о боли и почувствовать себя обычным ребенком. Кстати, в Канаде, Франции, Израиле, США и Бразилии больничные клоуны давно включены в штатное расписание больниц»,

— говорят в «Искорке».