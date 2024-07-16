1,5 тысячи кубометров воды откачали в Ленинском районе Челябинска за ночь

Работы продолжаются

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Ленинском районе Челябинска на улице Энергетиков продолжают откачивать воду после мощного ливня. Как сообщили в пресс-службе администрации города, за ночь с улицы откачали порядка 1,5 тысячи кубометров воды. Работы продолжатся днем 16 июля.

«Сегодня в дневную смену будут работать пять вакуумных машин, центробежный насос и аварийная бригада МУП „ПОВВ“»,— уточнили в мэрии.

Дом № 11 по улице Энергетиков пока остается обесточенным в целях безопасности.

Непростая ситуация сохраняется в поселке Плановом.

«В нашем доме вода все еще стоит, у некоторых соседей тоже, более того, прибывает еще. В июне нас топило — откачали быстро, в этот раз почему-то не уходит вода»,— пожаловалась местная жительница.

По данным мэрии, там насосные станции работают в штатном режиме. В ближайшее время вода должна уйти.

Сегодня, 16 июля, специалисты управления соцзащиты населения Ленинского района начнут работу с жителями, чье имущество пострадало из-за обильных дождей и подтоплений.