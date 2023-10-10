В Магнитогорске прошло торжественное открытие ХI Международной научно-практической конференции «Петровские образовательные чтения. Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». В открытии приняли участие более 500 человек, среди них были представители духовенства, органов власти, ученые, общественники и многие другие, сообщает Правительство Челябинской области.
В этом году образовательные чтения проводятся с 7 по 14 октября в Магнитогорске и Верхнеуральске. На них работают 38 площадок, пройдут лекции, семинары, дискуссии, мастер-классы, кинолекторий, концерты духовной музыки.
На торжественном открытии был зачитан приветственный адрес от руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Игоря Баринова. Он отметил, что Петровские чтений вносятся большой вклад в сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей как основы российского общества.
Позже председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер поприветствовал участников и организаторов форума от имени депутатского корпуса.
«Мы видим, что происходит сейчас вокруг в мире, — просто тотальное разложение, молодежи особенно. Мы в нашей стране такого не допустим. И подобные конференции, я уверен, не позволят такому случиться, если мы будем пропагандировать наши традиционные семейные ценности, которые есть в каждой из наших традиционных конфессий, которые представлены в РФ», — отметил Олег Гербер.
Кроме того, на научно-практической конференции выступили главный муфтий Уральского федерального округа Ринат хаджи-хазрат Раев, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима, глава Магнитогорска Сергей Бердников, Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин и многие другие.
Добавим, что в рамках форума состоялось вручение награды победительнице регионального этапа XVIII Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Грамоту получила педагог-дефектолог «Центра развития ребенка» детского сада № 158 Магнитогорска Наталья Писарева.
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