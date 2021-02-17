От вожатых до отельеров: чем занимаются сегодня бойцы студотрядов в Челябинской области

ИА «Первое областное» разобралось, что такое студенческие отряды и как они действуют в регионе

Сегодня, 17 февраля, в России отмечается День студенческих отрядов. Официальным этот праздник стал после подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным соответствующего указа 21 февраля 2015 года. Однако несмотря на то, что сам праздник довольно молодой, студенческие отряды появились еще в пятидесятых годах прошлого века. Чем занимаются студенческие отряды, существуют ли они сегодня, как развивается это направление в Челябинской области и как сами студотрядовцы отмечают свой праздник, читайте в нашем материале.

История появления студотрядов

Первые студенческие отряды появились на территории СССР в 1959 году. Тогда 339 студентов физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова во время летних каникул отправились добровольцами на целину в Казахстан. Там в совхозах они построили 16 объектов. В следующем году туда же отправились на строительство уже 520 студентов. Количество добровольцев начало расти, вузы других городов СССР создавали свои студенческие отряды, и уже через два года — в 1963 году — в отрядах трудилось около 19 тысяч молодых людей и девушек из 87 университетов. В самых разных городах и отдаленных районах Советского Союза они строили школы, жилые дома, сельскохозяйственные объекты, железные дороги и многое другое. И если в первые годы студенты занимались в основном строительством, то с приходом добровольцев из различных вузов отряды начали делиться по направлениям: так появились студенческие медицинские отряды, отряды проводников и вожатых, которые помогали студентам не только заработать свои первые деньги в свободное от учебы время, и но и сделать первые шаги в профессии.





С распадом СССР студенческие отряды временно прекратили свою деятельность. Люди стали постепенно забывать о них, и сегодня о студенческих отрядах вспоминают как о чем-то советском, пропавшем вместе с СССР. Однако с экономическим развитием страны они вернулись, начали налаживать свою работу и уже к 2003 году настолько «окрепли», что привлекли внимание правительства. В том же году в Екатеринбурге был проведен первый слет участников российского студенческого движения, вопрос их работы рассматривался на Правительственной комиссии по делам молодежи. 17 февраля 2004 года в Москве состоялся Всероссийской форум студенческих отрядов, на котором и было учреждено современное молодежное общероссийское общественное движение «Российские студенческие отряды», которые на сегодняшний день существуют во всех регионах России.

Студотряды в Челябинской области

На Южном Урале первые студенческие отряды появились приблизительно в 60-х годах XX века. Действующий на сегодняшний день Челябинский студенческий отряд имени П.И. Сумина существует уже 58 лет. Руководитель Челябинского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Юрий Болдырев рассказал корреспонденту Первого областного информационного агентства, что организация, насчитывающая сегодня более двух тысяч добровольцев, не только позволяет студенту работать, но и воспитывает личность и учит быть хорошим другом и достойным руководителем.

А вот мнение людей об отрядах как о чем-то советском ошибочно, считает Юрий Болдырев:

«Конечно, у студенческих отрядов есть традиции еще с советского периода, которые ценит каждый член организации, есть награды, которые хранятся и по сей день — одна из ценностей бойцов РСО как раз про хранение истории. Но в остальном организация отличается от студенческих отрядов СССР. Студенты также работают, но сейчас больше мероприятий, объектов, растет их масштаб».

Направлений стало тоже значительно больше: сегодня в Челябинской области их восемь, в каждом из которых задействованы сотни и десятки добровольцев. Например, студенческие строительные отряды насчитывают 745 человек, педагогические — 587 человек, отряды проводников — 418 добровольцев, сервисные отряды — 215 студентов. В сельскохозяйственных и спасательных отрядах трудятся 10 и 48 человек соответственно, медицинские отряды насчитывают 40 человек, отряды охраны правопорядка — 23 добровольца.







Как видно из приведенных цифр, в некоторых отраслях добровольцев не хватает. Этот факт подтверждает и руководитель ЧРО МООО «Российские студенческие отряды»:

«Во многих отраслях экономики требуется молодежь. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в деятельность отрядов, но ежегодно большой спрос остается на студенческие сервисные отряды. В этом году ожидается увеличенный запрос на отряды проводников. Также точкой роста стали студенческие отряды спасателей, так как количество муниципальных пляжей увеличивается, а с ним и потребность в подготовленных матросах-спасателях».





Заработная плата студотрядовцев и распорядок рабочего дня

Студотрядовцы, как и любой работающий человек, получают заработную плату. Зависит она от направления: чем тяжелее работа, чем выше оплата труда. Например, в строительном направлении молодежь может заработать 35—40 тысяч рублей в месяц, примерно столько же в отрядах проводников. Вожатые получают от 15 000 в месяц, у матросов-спасателей эта сумма доходит до 20 000. Молодежь, которая выбирает работу в отелях южного побережья России, зарабатывает в среднем 17 000 — 18 000 рублей в месяц. Как правило, суммы складываются из количества смен и выполнения норм на трудовом объекте. У некоторых направлений это оклад плюс премия за качественно выполненную работу. У спасателей и проводников заработная плата напрямую зависит от количества отработанных смен или часов.







Рабочий день у добровольцев довольно насыщенный, поэтому, видимо, одним из обязательных условий вступления в студотряды является достижение 18-летнего возраста. Так, студенты-проводники работают по 12 часов, причем смена может выпадать на любое время суток. Их основная задача — обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров.

«У вожатых день проходит тоже насыщенно — с утра ранний подъем и проведение зарядки для детей, примерно с 7—8 утра вожатые уже на ногах, а в дни проведения крупных лагерных мероприятий и раньше. Далее уже сама работа с детьми, а под вечер, после отбоя в 22 часа, вожатых еще ждет планерка и зачастую ночная подготовка к следующему рабочему дню — реквизит, сценарии, а порой просто душевные посиделки с коллегами»,— рассказал Юрий Болдырев.

Что касается строителей, то у них график четкий:

«Например, как строится рабочий день на студенческой стройке „Мирный атом“ в городе Озерске: в 7 часов утра у них уже подъем, затем дается полчаса на сборы и посадку в автобус, который следует до объекта строительства. После завтрака с 9 начинается рабочий день и длится до восьми вечера с перерывом на обед. И только после десяти вечера у молодежи есть свободное время»,— продолжает руководитель челябинских студотрядов.

Отряды спасателей и медицинские отряды также работают посменно, то есть 2/2, чаще всего это 9-часовые рабочие смены. Так же работают и бойцы студенческих сервисных отрядов.

Кстати, в студотрядах трудятся не только молодые люди и девушки, поступившие после школы в вуз. Конечно, средний возраст студотрядовцев — от 18 до 21 года, то есть средний период обучения в вузе и ссузе, однако среди бойцов есть и 14-летние, и 28 летние студенты.

«Самым младшим представителям студенческих отрядов 14 лет — это те ребята, которые ждут совершеннолетия, чтобы получить возможность поработать на объектах, а пока они трудятся в городских отрядах на благоустройстве города Челябинска. Для таких ребят сформирован трудовой отряд подростков. Самому старшему 28 лет — ребят такого возраста немного. Как правило, это молодые люди, которые продолжили учебу после армии, или студенты, получающие высшее образование после ссузов, либо магистранты»,— рассказал Юрий Болдырев.

То есть верхнего порогового значения по возрасту нет. И даже если студент уже выпустился из учебного заведения, он все равно может быть членом «Российского студенческого отряда». Работать, правда, в студотрядах он уже не сможет, но имеет право активно участвовать в мероприятиях и в целом в жизни молодежного движения.

Студотряды и коронавирус

Ну и как не вспомнить о пандемии коронавируса? Во время карантина студотрядовцы отошли от своих привычных направлений и наравне с волонтерами раздавали маски и доставляли продуктовые наборы в рамках акции #МыВместе.

«За 2 месяца жесткого карантина бойцы студотрядов выдали 20 тысяч многоразовых защитных масок и 55 тысяч одноразовых масок, доставили более 10 тысяч продуктовых наборов, скомплектовали 2 000 продуктовых наборов для нуждающихся»,— уточнил руководитель ЧРО МООО «Российские студенческие отряды».





Награды

Есть чем и похвастаться южноуральским студотрядовцам: региональное отделение дважды становилось лучшим среди российских студотрядов в 2015 и 2019 годах.

Профессиональный праздник

Традиционно 17 февраля по всей стране проходят торжественные и массовые мероприятия: флешмобы, встречи членов студенческих отрядов с главами регионов и городов и ветеранами движения, а также социальные, спортивные акции, автопробеги и многое другое. На праздник все студотрядовцы обязательно надевают свою форменную куртку — целинку.







Что касается Челябинской области, здесь проходит ежегодный областной фестиваль танцев студотрядов, каждый год тематика конкурса меняется.

И все-таки почему студенческие отряды остаются такими популярными спустя более чем полвека? Наверное, потому, что студенты могут попробовать себя в самых разных профессиях независимо от того, по какому направлению они учатся в учебных заведениях, поработать в разных уголках России, найти новых друзей и, конечно же, получать удовольствие от труда. Потому что день Российских студенческих отрядов — это праздник труда.

Редакция ИА «Первое областное» поздравляет студотрядовцев с профессиональным днем!