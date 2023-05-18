Южноуральский университет вошел в топ‑10 в рейтинге вузов России

ЮУрГУ занял строчки в восьми предметных разделах RAEX

Российское рейтинговое агентство RAEX опубликовало предметные рейтинги отечественных вузов. Лучшие университеты определяли в 35 разделах: от педагогики до сельского хозяйства. Южно-Уральский государственный университет вошел в восемь разделов, а в двух из них занял строчки в топ-10, поделились в пресс-службе ЮУрГУ.



ЮУрГУ занял такие позиции:



9-е место в разделе «Авиационная и ракетно-космическая техника»;

10-е место в разделе «Техника и технологии наземного транспорта»;

11-е место в разделе «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника»;

12-е место в разделе «Машиностроение и робототехника»;

13-е место в разделе «Строительство»;

13-е место в разделе «Химические технологии»;

17-е место в разделе «Химия»;

17-е место в разделе «Технологии материалов».

Другие челябинские вузы в рейтинг не вошли.



В прошлом году ЮУрГУ занял строчки в девяти разделах рейтинга.



«Рейтинг отвечает на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области? Он строится исключительно на объективных показателях и не использует результаты опросов экспертов», — отметили в RAEX.

В числе критериев для составления рейтингов есть средний балл ЕГЭ у поступивших, количество студентов, победивших в различных олимпиадах, цитируемость работ, качество медиаресурсов вуза и другие. Всего 28 пунктов.



В списки вошли 164 вуза из 42 регионов страны. Из них авторы рейтингов составили «медальный зачет», обозначив 10 лучших университетов страны. Первые три строчки заняли МГУ, СПбГУ и «Высшая школа экономики». Им удалось войти в топ-3 предметных рейтингов по более чем 10 областям.

Напомним, ранее в ЮУрГУ придумали, как заменить персонального фитнес-тренера. План тренировок и питания определит мобильное приложение.