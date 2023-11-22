Южноуральские ученые рассчитали параметры искусственного солнца для ежевики из пробирки

Определены границы светового режима, которые позволят получить здоровые растения при снижении затрат на электроэнергию

Ученые Южно-Уральского агроуниверситета (ЮУрГАУ) придумали, как повысить экономическую эффективность технологии микроклонального размножения ежевики, одной из популярных агрокультур, которую выращивают в компании «Сады России». Научно-исследовательский проект получит субсидию на апробацию и внедрение, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза Челябинской области.

По словам доктора технических наук, профессора ЮУрГАУ Елены Басарыгиной, в ходе исследования были впервые получены данные о спектральных свойствах листа ежевики инвитро (технология «инвитро» — растения из пробирки. — Прим. ред.). На основе этих данных ученые экспериментально выяснили, насколько влияют на такие растения внешние факторы, а точнее искусственный свет, и смогли определить границы и технологические параметры светового режима, которые дадут возможность одновременно получить здоровые растения и снизить затраты на электроэнергию на 10—15%.

Проект стал одним из семи, которые получат господдержку. Общий объем субсидирования научных проектов, призванных поднять эффективность агрокомплекса на Южном Урале, в 2023 году составит 5 млн рублей.