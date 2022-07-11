Например, старший научный сотрудник кафедры пищевых и биотехнологий Ринат Фаткуллин сможет на деньги гранта создавать БАДы, которые помогают укрепить иммунитет после коронавируса.
«Одним из факторов, отягчающих негативные последствия болезни у пациентов, является оксидативный стресс. В ЮУрГУ планируют провести исследования, на основе которых можно будет создать эффективные БАД с выраженными антиоксидантными свойствами», — замечают в пресс-службе.
Группа ученых под руководством постдока из Индии Удея Багале будет исследовать механизмы формирования пищевой системы, обогащенной наноструктурированными биоактивными пищевыми ингредиентами бурых водорослей, а также доказывать их эффективность для профилактики стрессовых состояний и сопутствующих им неинфекционных заболеваний.
«Биологически активные вещества будут включать в состав специальных эмульсий, а те в свою очередь — добавлять в продукты. Эмульсия сделает продукты полезнее, питательнее и будет способствовать снижению уровня стресса у людей», — рассказывают в пресс-службе.
А кандидат физико-математических наук Константин Костромитин продолжит разработку системы управления промышленных предприятий с функцией раннего обнаружения кибератак.