ЮУрГУ получил 40 млн рублей на борьбу с коронавирусом, кибератаками и создание полезных продуктов

Крупные гранты молодым ученым предоставил Российский научный фонд

Южно-Уральский государственный университет получил 40 млн рублей на реализацию трех научных проектов, которые ведут молодые ученые, сообщает пресс-служба вуза.

Например, старший научный сотрудник кафедры пищевых и биотехнологий Ринат Фаткуллин сможет на деньги гранта создавать БАДы, которые помогают укрепить иммунитет после коронавируса.

«Одним из факторов, отягчающих негативные последствия болезни у пациентов, является оксидативный стресс. В ЮУрГУ планируют провести исследования, на основе которых можно будет создать эффективные БАД с выраженными антиоксидантными свойствами»,

— замечают в пресс-службе.

Группа ученых под руководством постдока из Индии Удея Багале будет исследовать механизмы формирования пищевой системы, обогащенной наноструктурированными биоактивными пищевыми ингредиентами бурых водорослей, а также доказывать их эффективность для профилактики стрессовых состояний и сопутствующих им неинфекционных заболеваний.

«Биологически активные вещества будут включать в состав специальных эмульсий, а те в свою очередь — добавлять в продукты. Эмульсия сделает продукты полезнее, питательнее и будет способствовать снижению уровня стресса у людей»,

— рассказывают в пресс-службе.

А кандидат физико-математических наук Константин Костромитин продолжит разработку системы управления промышленных предприятий с функцией раннего обнаружения кибератак.