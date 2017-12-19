/ Девятиклассник из лицея №31 попал в ТОП-10 математиков мира

Школьник обошел соперников в финале IV Международного конкурса GS Group.

Ученик физико-математического лицея № 31 из Челябинска стал лидером профильного международного конкурса. Девятиклассник Виктор Хамзин стал одним из десяти лучших математиков мира. Конкурс прошел в инновационном кластере «Технополис GS», расположенном в городе Гусев в Калининградской области.



Мы работаем в высокотехнологичном бизнесе. Пожалуй, это единственное дело, которое дает тебе почувствовать себя человеком, заставляющим крутиться весь мир. Выбирая математическое и инженерное образование, вы делаете ставку на профессию будущего. — сказал во время праздничного ужина директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков.

Отметим, что челябинский школьник обошел старшеклассников из 77 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Польши, Туркменистана, Украины, Китая, Сербии, Монголии, Киргизии, Узбекистана и Молдавии.

