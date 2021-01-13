Валерий Фальков откроет в Челябинске кампус и посетит совет молодых ученых

Стали известны подробности визита на Южный Урал министра науки и высшего образования

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков прилетит в Челябинск 22 января, сообщили Первому областному информационному агентству в пресс-службе регионального Минобра. Руководителю федерального ведомства предстоит весьма насыщенная программа.



По данным министерства образования области, Фалькова на Южный Урал приглашал лично губернатор Алексей Текслер. Глава региона таким образом продолжает уже зарекомендовавшую себя политику по лоббированию интересов области на федеральном уровне. Валерия Николаевича ждали еще в августе, но эпидемическая ситуация и загруженность делами уже дважды срывали визит.

Главным — и первым — пунктом программы визита станет встреча Валерия Фалькова с Алексеем Текслером в резиденции губернатора. Здесь же будут присутствовать первый заместитель главы региона Ирина Гехт, председатель Уральского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин, руководитель Уральского территориального отделения министерства науки и высшего образования Игорь Манжуров, ректоры ЮУрГУ, ЧелГУ и Магнитогорского технического университета имени Носова. Главные виновники торжества — именно ректоры, так как речь пойдет о создании консорциума из этих трех вузов. Напомним, ЮУрГУ, ЧелГУ и МГТУ уже входят в Уральский научно-образовательный центр и их проекты в декабре 2020 года успели выиграть федеральный конкурс.

«Цель создания консорциума — формирование общей научно-производственной структуры для совместной подготовки кадров для области. Кроме того, консорциум сможет по общим проектам заявляться на гранты министерства науки и высшего образования», — пояснили Первому областному информагентству в пресс-службе областного Минобрнауки.

Кроме того, Валерий Фальков посетит два челябинских вуза. В Южно-Уральском госуниверситете министру покажут Центр ракетно-космической техники, лаборатории суперкомпьютерного моделирования и интеллектуальных измерительных систем, презентуют новое общежитие. Фальков также посетит заседание областного совета молодых ученых и специалистов.

Свои точки роста продемонстрирует и ЧелГУ: запланирован визит министра в лабораторию рентгено-структурного анализа и межвузовский медико-физический центр. Также высокий гость примет участие в торжественном открытии международного кампуса ЧелГУ.

Наконец, уже вечером 22 января министр должен перерезать ленточку на дверях открываемого в Челябинске представительства УРО Российской академии наук.

В программе возможны изменения.