В Магнитогорске жилые дома хотят печатать на 3D‑принтере

Первое здание обещают возвести таким образом уже этим летом

МГТУ имени Носова, «ММК-Индустриальный парк» и агропромышленный комплекс «Ровное» подписали соглашение о реализации инновационного проекта по производству малых архитектурных форм и декоративных элементов из бетона с применением технологии 3D‑печати, сообщает пресс-служба Магнитогорского государственного технического университета.

«Техника 3D в строительстве быстро развивается. В Китае уже строят с помощью принтеров 6‑этажные дома. В России же технология только набирает обороты и применяется в основном для небольших построек. Агропромышленный комплекс „Ровное“ первым в Магнитогорске займется изготовлением таких домов», — замечают в МГТУ.

Проект будет реализован на площадке индустриального парка ММК. Инвестор готов вложить в дело более 15 миллионов рублей. На первом этапе планируют печатать строительные элементы зданий и сооружений, а также малые архитектурные формы. На втором этапе — объекты на фундаменте.

«Ученые и студенты Магнитогорского государственного технического университета готовы участвовать в разработке и совершенствовании состава используемого материала, а также в проработке всех необходимых конструкций для возведения сооружений и создания малых архитектурных форм с помощью 3D-принтеров», — отметил проректор по научной и инновационной работе МГТУ имени Носова Олег Тулупов.

Первый жилой дом, напечатанный на 3D‑принтере, может появиться в Магнитогорске уже этим летом.