В Магнитогорске разрабатывают робота для работы в открытом космосе

Управлять комплексом можно будет с Земли

В Магнитогорске разрабатывают робота космического назначения для внекорабельной деятельности. Как сообщили в пресс-службе научно-производственного объединения «Андроидная техника», которое занимается его созданием, он будет базироваться на МКС и осуществлять работы на внешней поверхности станции.

«В конце марта мы подписали договор с РРК „Энергия“ о создании робототехнического комплекса нового поколения. Согласование проекта проводилось в течение восьми лет в очень интенсивном режиме. Особенно тщательно заказчиком отработано техническое задание. Результат должен получиться очень интересным»,— отметил исполнительный директор объединения Евгений Дудоров.

На данный момент создатели робота прорабатывают его облик, компоненты, протоколы стыковки с МКС. Планируется, что управлять им смогут не только со станции, но и с Земли. Для первой стадии испытаний робот будет готов в конце февраля 2022 года, всего проект рассчитан до 2025 года.

«Главными задачами применения робототехнических систем в космосе является качественное изменение функций человека на околоземной орбите, освоение Луны и в последующем освоение Марса. Актуальность внедрения данных технологий обусловлена снижением риска утраты здоровья космонавтов и снижением затрат на обслуживание»,— отмечают в пресс-службе правительства Челябинской области.

Успешным примером освоения космоса роботом является FEDOR, тоже разработка магнитогорского НПО «Андроидная техника». В августе 2019 года на корабле «Союз МС-14» он совершил полет в космос, завершил всю запланированную программу и благополучно вернулся на Землю.