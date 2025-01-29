В Челябинской области станет больше агроклассов и появится предуниверсарий

Три новых специализированных класса оборудуют в Нагайбакском, Кизильском и Чебаркульском районах



В Челябинской области кадровый вопрос в агропромышленном комплексе продолжают решать, направляя ребят в профессию со школьной скамьи, рассказал на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Евгений Литвинов.

К существующим 24 агроклассам, с которыми работает университет, добавятся еще три. Они будут называться агротехнологическими. На средства федерального проекта — шесть миллионов рублей — отремонтируют помещения под эти классы, закупят оборудование.

«Самое важное — это изменение образовательной школьной программы. Она будет углублена, там будет много практики. Будем прививать интерес уже со школьной скамьи, с 10—11-го классов», — рассказал Евгений Литвинов.

Такие классы планируют открыть в Нагайбакском и Кизильском районах, ведутся переговоры со школой в Чебаркульском районе.

Эти нововведения реализуются в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нового нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Предприятиям, которые берут студентов на практику, компенсируют эти расходы. На это предусмотрено еще 15 миллионов рублей. Как правило, многие из этих студентов потом остаются работать. Тем более что предприятия сейчас предлагают современные условия труда.

Кроме того, на Южном Урале старшеклассники смогут получать прицельные знания в предуниверсарии, которые заработает в ЮУрГАУ. На базе агроуниверситета организуют обучение 10-го и 11-го класса.

«Надеемся, что с 2025 года мы уже объявим набор. Пока там очень большой процесс лицензирования, изменения образовательной программы. В 2026-м точно должны к этому прийти. Будем набирать одну группу, которая будет 10—11-м классом обучаться на территории университета», — рассказал замминистра.

Учащиеся познакомятся с преподавателями, освоят оборудование. Одним из условий будет максимальное поступление из этого класса уже в учебное заведение.

Также по этому направлению будут доводиться средства на ремонт производственных площадок, на поддержку учителей и ученых, которые будут заниматься наукой.