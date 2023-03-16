В Челябинской области разработали первый аппарат для обеззараживания помещений

Это единственное в стране производство подобного оборудования

В Миассе запатентовали уникальный аппарат для обеззараживания помещений — деконтаминатор USD-AMS. В пресс-службе Миасского завода медицинского оборудования утверждают, что в стране подобное оборудование не производят. Его приходилось покупать за рубежом.

Деконтаминатор может формировать из дезинфицирующего средства поток тумана, который, смешиваясь с потоком воздуха, поступает в помещение. Микрокапли дезсредства испаряются, а затем, соприкасаясь с более холодными поверхностями оборудования и помещения, выпадают в виде микропленки, заполняющей все поверхности и неровности. На последнем этапе обеззараживания микропленка частично испаряется и концентрация активных веществ уменьшается, что создает безопасные условия.

Аппаратом можно управлять дистанционно.

«Впереди — серийный выпуск нового высокотехнологичного импортозамещающего оборудования», — отметили в пресс-службе завода.

Напомним, ранее ученые Южно-Уральского государственного университета разработали технологию изготовления экологически чистой пластиковой посуды взамен импортной.