В Челябинской области разработали новую систему отслеживания выбросов

Студенческий проект получил грант в рамках всероссийского конкурса «УМНИК»

Студенческий проект Южно-Уральского госуниверситета получил грант на создание программного обеспечения для автоматического отслеживания выбросов в рамках конкурса «УМНИК». Проект имеет особое значение для улучшения экологии промышленных городов.

С помощью разработанной студентами программы появится возможность собирать информацию со всех камер видеонаблюдения, анализировать автомобильный трафик, чтобы понять, насколько превышен объем вредных веществ в атмосфере от выхлопов авто.

Проект был выполнен под руководством доцента кафедры «Автомобильный транспорт» Владимира Шепелева. В состав команды проекта вошли студенты, аспиранты и преподаватели кафедр ЮУрГУ.

«Я принял участие в конкурсе, потому что это отличная возможность улучшить навыки докладчика, получить поддержку на развитие проекта в виде гранта, а также услышать мнение и советы экспертов по улучшению проекта. Если обобщить задачу как „мониторинг выбросов“, то инновационность нашего подхода заключается в непрерывном анализе экологической обстановки»,— говорит соавтор проекта Кирилл Хазюков.

В настоящее время в рамках проекта уже созданы программные компоненты, выполняющие задачи обнаружения, классификации, отслеживания, расчета скорости транспортных средств, определения параметров трафика и расчета выбросов вредных веществ.

В будущем планируется приступить к проработке интерфейса, тестирования, отладке системы и подготовке серверного оборудования.