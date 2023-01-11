12 января исполнится 120 лет со дня рождения основоположника атомной отрасли России Игоря Курчатова. Он родился и работал в Челябинской области, здесь же под его руководством создали Атомный проект СССР. В преддверии юбилея челябинский Информационный центр по атомной энергии подготовил игру «Адреналин», посвященную Игорю Курчатову и его соратникам.
«Адреналин» — это азартный интеллектуальный командный квиз. Игроки здесь не только отвечают на вопросы, но и делают на них ставки.
Играть приглашают всех желающих. Для этого нужно собрать команду из 3-6 человек, а также найти ведущего и помещение с проектором и экраном. В Челябинске игра пройдет в здании ИЦАЭ на ул. Энгельса, 107. Более детальные условия можно прочитать в сообществе ИЦАЭ «ВКонтакте».
По результатам игры в преддверии Дня российской науки — 8 февраля — лучшие команды области пригласят в ИЦАЭ Челябинска для участия в финале.