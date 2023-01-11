В Челябинской области проведут азартный квиз ко дню рождения Игоря Курчатова

Игроки смогут делать ставки на свои ответы

12 января исполнится 120 лет со дня рождения основоположника атомной отрасли России Игоря Курчатова. Он родился и работал в Челябинской области, здесь же под его руководством создали Атомный проект СССР. В преддверии юбилея челябинский Информационный центр по атомной энергии подготовил игру «Адреналин», посвященную Игорю Курчатову и его соратникам.

«Адреналин» — это азартный интеллектуальный командный квиз. Игроки здесь не только отвечают на вопросы, но и делают на них ставки.





Играть приглашают всех желающих. Для этого нужно собрать команду из 3-6 человек, а также найти ведущего и помещение с проектором и экраном. В Челябинске игра пройдет в здании ИЦАЭ на ул. Энгельса, 107. Более детальные условия можно прочитать в сообществе ИЦАЭ «ВКонтакте».

По результатам игры в преддверии Дня российской науки — 8 февраля — лучшие команды области пригласят в ИЦАЭ Челябинска для участия в финале.