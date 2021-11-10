В Челябинской области продолжается прием заявок на гранты губернатора

Документы можно подать до 25 ноября

Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала продолжает прием заявок на гранты губернатора Челябинской области. Свои проекты на конкурс могут заявить социально ориентированные некоммерческие организации, а также физические лица. Прием документов на грант остановят в 23:30 25 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

Напомним, некоммерческие организации могут запросить:

— до 2,5 млн рублей (срок реализации проектов — до 12 месяцев);

— до 5 млн рублей (срок реализации проектов — до 30 месяцев).

Активные граждане:

— до 265 тысяч рублей с учетом НДФЛ (срок реализации проектов — до 12 месяцев).

Положение о конкурсе для СО НКО можно найти по этой ссылке.

Положение о конкурсе для физических лиц смотреть здесь.

Заявки принимаются на сайте грантыгубернатора74.рф.



Также Фонд может бесплатно проконсультировать претендентов по подготовке пакета документов. По вопросам участия в конкурсах можно обращаться по телефону горячей линии +7 (351) 220-74-20 или по почте fond@grant174.ru.

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