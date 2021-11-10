Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала продолжает прием заявок на гранты губернатора Челябинской области. Свои проекты на конкурс могут заявить социально ориентированные некоммерческие организации, а также физические лица. Прием документов на грант остановят в 23:30 25 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.
Напомним, некоммерческие организации могут запросить:
— до 2,5 млн рублей (срок реализации проектов — до 12 месяцев);
— до 5 млн рублей (срок реализации проектов — до 30 месяцев).
Активные граждане:
— до 265 тысяч рублей с учетом НДФЛ (срок реализации проектов — до 12 месяцев).
Положение о конкурсе для СО НКО можно найти по этой ссылке.
Положение о конкурсе для физических лиц смотреть здесь.
Заявки принимаются на сайте грантыгубернатора74.рф.
Также Фонд может бесплатно проконсультировать претендентов по подготовке пакета документов. По вопросам участия в конкурсах можно обращаться по телефону горячей линии +7 (351) 220-74-20 или по почте fond@grant174.ru.
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