В Челябинской области избран новый посол Форума классных руководителей

Им стала Евгения Аржанова, учитель информатики и математики одной из школ Челябинска, которая также работает в гимназии № 1

В регионах России и Байконура выбрали представителей для участия в Форуме классных руководителей (ФКР), сообщает Центр управления регионом. Организаторы форума объявили имена 90 педагогов из разных регионов, что соответствует числу послов прошлого года. В 2023 году их было всего 23.

Для отбора послов кандидаты проходили строгий конкурсный отбор, рассказывая о своих достижениях за последние пять лет, создавая видеовизитки и делясь планами на будущее.

В Челябинской области по итогам всех этапов была выбрана Евгения Аржанова. Два года назад она была волонтером Форума, а в 2024 году стала его активным участником и специальным корреспондентом региона.

«Эта победа — мое маленькое чудо. Для каждого педагога стать послом Форума в своем регионе — это принять на себя большую ответственность. Вместе с амбассадором 2024 года и активистами проекта нам предстоит работа по сплочению классных руководителей Челябинской области. Впереди организация интересных событий и мероприятий, просветительская деятельность», — поделилась Евгения Аржанова.

Посол Челябинской области поможет педагогам региона подготовиться к Форуму классных руководителей, который состоится в октябре в Москве. Она организует встречи с учителями, чтобы сплотить делегацию Южного Урала и выбрать лучшие образовательные практики, которыми представители региона смогут поделиться с коллегами из других уголков страны.

Евгения Аржанова также отметила, что Всероссийский форум классных руководителей в этом году станет юбилейным. Его проведет Министерство просвещения РФ по поручению президента России, а стратегическим партнером станет АНО «Диалог Регионы».

С каждым годом количество желающих стать частью сообщества ФКР растет. Это связано с тем, что форум предоставляет педагогам уникальную возможность посетить лекции и семинары лучших спикеров в сфере образования, а также получить постоянную методическую и дружескую поддержку.