В Челябинской области 92% детей прошли профосмотр в 2023 году

Ежегодный скрининг позволяет выявить заболевания на ранней стадии

В 2023 году почти 92% детей, проживающих на территории Челябинской области, прошли медицинские профосмотры, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Дети до года проходят медосмотр каждый месяц, далее профосмотры проводятся по отдельному графику. По результатам медики определяют ребенку группу здоровья и группу занятий физической культурой.

«Для каждой возрастной категории определен свой перечень специалистов и обследований, которые позволяют выявить самые распространенные патологии, в том числе связанные с обучением в школе, — например нарушение зрения и осанки»,— замечают в пресс-службе.

У подростков перечень специалистов расширяется. В него входит осмотр детского эндокринолога, офтальмолога, травматолога-ортопеда, невролога и психиатра.