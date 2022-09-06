В Челябинске открылась конференция молодых ученых со всей России

Лучшие научные труды участников опубликуют в авторитетных изданиях

Молодые ученые со всей страны, в числе которых были и доктора наук, собрались в ЮУрГУ на открытии XVIII Всероссийской школы-конференции «Управление большими системами». Участники будут присутствовать или участвовать в предзащитах диссертаций и лекциях, а лучшие статьи молодых ученых опубликуют в авторитетных изданиях, сообщили в пресс-службе вуза.

В конференции до 10 августа могли зарегистрироваться студенты, магистранты и аспиранты, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, а также доктора наук не старше 39 лет и ведущие специалисты в области теории управления.

Конференцию открыл замгубернатора Челябинской области Александр Козлов, он отметил, что рад проведению мероприятия в начале учебного года.

«У нас есть серьезные меры поддержки IT-компаний, людей, которые работают и создают продукты в этой сфере. У нас самое лучшее льготное налогообложение для IT-компаний и целый комплекс мер, направленных на развитие этого направления в Челябинской области», — сказал участникам Александр Козлов.

Конференция проходит в регионах с 2006 года и помогает укреплять связи с областными научными центрами. В этом году в ЮУрГУ собрались ведущие молодые ученые из многих городов России: Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Волгограда, Липецка, Воронежа.

Мероприятие рассчитано на три дня. Большую часть времени участники проведут на базе отдыха «Наука» в селе Непряхино Чебаркульского района. Там будут предзащиты докторских и кандидатских диссертаций и лекции ученых.

После конференции лучшие научные труды молодых ученых отсмотрят и рекомендуют к публикации в Сборнике трудов конференции (РИНЦ), а лучшие из них в журналах «Управление большими системами» (ВАК), «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника» (ВАК).