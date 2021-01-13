В Челябинск приедет министр Валерий Фальков

Вузы и Минобр Челябинской области работают над программой визита

Как сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области, визит Валерия Фалькова должен состояться в ближайшие недели, программа сейчас формируется. Подробности пока не уточняются.



«Мы сейчас прорабатываем, какие вопросы будут приоритетными, уточняем в федеральном ведомстве. Несомненно, обсуждаться будет деятельность научно-образовательного центра, который победил на федеральном конкурсе, а представлял его лично наш губернатор Алексей Текслер. Кроме того, планируется обсуждение программы стратегического академического лидерства, ее запуск намечен на 2021 год», — рассказал Первому областному информагентству министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

Александр Игоревич также уточнил, что формально вузы — а Фальков все же министр именно высшего образования — не входят в компетенцию регионального минобра. Однако областное ведомство все-таки курирует и координирует и деятельность университетов на Южном Урале, поэтому без помощи его специалистов не обойтись.