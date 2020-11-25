Уральские ИТ-эксперты примут участие в конференции по искусственному интеллекту

Присоединиться к бесплатному онлайн-проекту можно после регистрации.

Серия онлайн-мероприятий по искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey пройдет с 3 по 5 декабря. Проект реализует Сбербанк совместно с ведущими компаниями ИТ-индустрии со всего мира. На конференции выступят около 200 ведущих российских и международных спикеров.

Самым насыщенным станет завершающий день AI Journey, 5 декабря, когда состоится 8-часовой марафон с участием экспертов из разных регионов страны — от Владивостока до Калининграда. Среди них будут и представители уральского ИТ-сообщества : специалисты Сбера, Уральского федерального университета и ряда крупных технологических компаний расскажут о сервисах синтетической генерации текстов, распознавании товаров и цен на полках магазинов с помощью компьютерного зрения, биомедицине и других актуальных вариантах применения искусственного интеллекта.

Кроме того, 5 декабря состоится первая в истории России онлайн-конференция по искусственному интеллекту для учащихся средних и старших классов — AI Journey Junior. Открытый урок в рамках этого мероприятия проведет первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«AI Journey пройдет уже в пятый раз. Это событие вызывает интерес не только у профессионалов ИТ, но и у широкого круга слушателей, которые хотят ближе познакомиться с современными технологиями. А знания в этой области сегодня необходимы профессионалам практически любой отрасли экономики. Я приглашаю всех посетить AI Journey — участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации», — отметил Владимир Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка.

Зарегистрироваться на AI Journey можно на сайте события.