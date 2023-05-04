Уральские астронавты вышли в открытый космос

Космонавты «Роскосмоса» Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев пробыли за бортом МКС более 7 часов

Минувшей ночью космонавты российского экипажа МКС Дмитрий Петелин (выпускник челябинского ЮУрГУ) и его коллега из Екатеринбурга Сергей Прокопьев вышли в открытый космос, чтобы перенести шлюзовую камеру с модуля «Рассвет» на модуль «Наука» с помощью европейского манипулятора ERA.

Космонавты проработали в открытом космосе 7 часов и 11 минут. Сначала они работали рядом, потом разошлись, выполняя разные задачи.

«Им нужно было расстыковать кабели связи с модулем „Рассвет“, снять чехол экранно-вакуумной теплоизоляции со стыковочного агрегата шлюзовой камеры, демонтировать защитную крышку с пассивного устройства фиксации УФП-4 и кожух с его мишени на шлюзовой камере и раскрыть замки крепления к модулю „Рассвет“»,— говорится в официальном сообщении «Роскосмоса».

В пресс-службе «Роскосмоса» также сообщили, что это второй выход в открытый космос в нынешнем году.

Напомним, экипаж уральских космонавтов должен был вернуться на Землю этой весной, однако из-за неисправности корабля «Союз» Петелин, Прокопьев и третий участник 69-й миссии Андрей Федяев задержатся на МКС еще на полгода.

