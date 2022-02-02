Ученые ЮУрГУ разработали материал для очистки водоемов

Испытания подтвердили эффективность технологии

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали материал-блокатор, очищающий водоемы от тяжелых металлов и блокирующий их возврат. Материал разработчики уже испытали и доказали его эффективность, рассказали 1 февраля в пресс-службе вуза.

В качестве сырья ученые использовали экологически чистые природные материалы. Они изучили физико-химические свойства их компонентов, установили оптимальный химический состав, соотношение фазовых составляющих, количество активных наноцентров и другое.

«Ученые построили теоретическую модель, на основании которой синтезировали лабораторные и опытные образцы материалов. Их испытали на модельных растворах и подотвальных и сточных водах, а также на грунтах с техногенными загрязнениями и добились положительного результата», — сообщили в пресс-службе вуза.

Как объяснила кандидат технических наук, доцент кафедры «Материаловедение и физико-химия материалов» Татьяна Лонзингер, присутствие материала-блокатора приводит к прекращению перехода тяжелых металлов из грунта в воду и уже через три месяца на нем появляются простейшие жизненные формы, то есть начинается процесс восстановления окружающей среды.

Ученые планируют использовать материалы-блокаторы на практике с одним из предприятий уже в этом году.