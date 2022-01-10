Ученые ЮУрГУ придумали устройство для проведения электроэнцефалографии дома

Оно компактное и недорогое

Ученые и инженеры Южно-Уральского государственного университета создали прибор для электроэнцефалографии, который можно использовать дома, сообщает пресс-служба вуза.

Кандидат технических наук Ильдар Рахматулин с коллегами из Университета Северной Каролины (США) и Сколковского института науки и технологий (Россия) описали принцип работы нового портативного устройства для электроэнцефалографии мозга.

«Данные с нашего устройства передаются на персональный сервер, что обеспечивает беспроводную работу. Устройство компактно, имеет круглую форму с радиусом всего 25 мм, что обеспечивает комфортное ежедневное использование днем и ночью. Наше решение также очень экономично, примерно 350 долларов США. Это недорого по сравнению с используемыми сегодня биосенсорами от OpenBCI, стоимость которых превышает 1000 долларов. Встроенная функция подавления шума повышает точность записи», — пояснил Ильдар Рахматулин.

Новое устройство также можно использовать в составе мозга-компьютера (Brain-Computer Interface, BCI). BCI используются в различных областях, наиболее важная из них — это помощь людям с ограниченными возможностями.