Ученые из Магнитогорска придумали надежную киберзащиту биометрических данных

Принцип шифровки данных необратим и неподвластен хакерам

В МГТУ им. Г. И. Носова разработан проект по защите биометрических данных. Ученые создали модель, которая преобразует отпечатки пальцев в цифровую последовательность с помощью уникального хеш-алгоритма, сообщает пресс-служба вуза.

Специалисты лаборатории «Программные средства защиты информации» разработали алгоритм, который распознает дерматоглифический рисунок на пальце человека и преобразовывает его в математическую последовательность, а затем хранит его в виде хеш-значений.

«Сложность этой работы заключается в преобразовании уникальных папиллярных линий, изгибов, петель и впадин на пальцах рук в математическую зависимость. Ведь с ее помощью система должна будет распознавать человека. Если будет хоть малейшая нестыковка, процесс аутентификации не состоится», — поясняет доцент кафедры информатики и информационной безопасности МГТУ им. Г. И. Носова Ульяна Михайлова.

Такая шифровка необратима и не позволит хакерам восстановить исходный массив информации.

Разработанный алгоритм можно применять к защите любых биометрических данных. Помимо прочего, система отлично справится и с хранением базы данных 3D-моделей лица.

Текст: Ксения Перчаткина.