Ученые из Челябинска ищут лекарство против тропических паразитов

Уже известные препараты от лейшманиоза имеют массу побочных эффектов

Ученые ЮУрГУ и университета Монаша в Австралии синтезировали металлоорганические соединения, которые способны бороться в возбудителями лейшманиоза. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом журнале Journal of Inorganic Biochemistry, сообщает пресс-служба вуза.

Лейшманиоз — это тропическое заболевание, которое передается через укусы москитов. Как правило, им болеют жители тропических стран, но и в России известны завозные случаи лейшманиоза. Лекарства от него есть, но иногда они не помогают из-за невосприимчивости организма больных пациентов. К тому же уже известные препараты имеют побочные эффекты.

В качестве альтернативы ученые предлагают препараты на основе металлоорганических соединений.В лаборатории элементоорганических соединений НОЦ «Нанотехнологии» ЮУрГУ под руководством доктора химических наук, профессора Владимира Шарутина ученые изучили строение необходимых металлоорганических соединений с помощью методов инфракрасной спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. Дальнейшие исследования проводились в университете Монаша, где были получены спектры ядерного магнитного резонанса исследуемых веществ и, с использованием специальных реактивов и оборудования, изучена их антилейшманиозная активность.

Отдельные соединения показали активность в отношении безжгутиковой формы лейшманий — амастигот, паразитирующих в клетках млекопитающих. Причем их активность сопоставима с действием известного лекарственного препарата — «Амфотерицина B».