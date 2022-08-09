Лейшманиоз — это тропическое заболевание, которое передается через укусы москитов. Как правило, им болеют жители тропических стран, но и в России известны завозные случаи лейшманиоза. Лекарства от него есть, но иногда они не помогают из-за невосприимчивости организма больных пациентов. К тому же уже известные препараты имеют побочные эффекты.
В качестве альтернативы ученые предлагают препараты на основе металлоорганических соединений.
В лаборатории элементоорганических соединений НОЦ «Нанотехнологии» ЮУрГУ под руководством доктора химических наук, профессора Владимира Шарутина ученые изучили строение необходимых металлоорганических соединений с помощью методов инфракрасной спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. Дальнейшие исследования проводились в университете Монаша, где были получены спектры ядерного магнитного резонанса исследуемых веществ и, с использованием специальных реактивов и оборудования, изучена их антилейшманиозная активность.
Отдельные соединения показали активность в отношении безжгутиковой формы лейшманий — амастигот, паразитирующих в клетках млекопитающих. Причем их активность сопоставима с действием известного лекарственного препарата — «Амфотерицина B».