Ученые ЧелГУ собираются изучать депрессию на рыбках

Природа тревожности у них такая же, как у человека

Факультет фундаментальной медицины и факультет экологии ЧелГУ приступают к исследованиям на аквариумных рыбках Danio rerio. С помощью рыбок ученые собираются изучить влияние загрязнения окружающей среды на живые организмы, их физиологию, иммунитет, поведение и даже генетические изменения, сообщает пресс-служба вуза.

В частности, рыбок будут использовать в исследованиях стресса и депрессивных расстройств.

«Эти маленькие полосатые рыбки неприхотливы и просты в разведении. А по определенным физиологическим особенностям они имеют больше совпадений с человеческим организмом, чем крысы и мыши. Например, основной гормон стресса у рыбок — кортизол», — говорит декан факультета фундаментальной медицины Ольга Цейликман.

Ученые полагают, что рыбки помогут найти способы выхода из посттравматического стрессового расстройства.

Между тем студенты ЧелГУ закупили гуманитарную помощь для южноуральских бойцов.

