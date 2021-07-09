Три южноуральских вуза вошли в рейтинг лучших университетов страны

ЮУрГУ, МГТУ и ЧелГУ попали в топ‑200

Опубликован XII ежегодный Национальный рейтинг университетов, представленный группой «Интерфакс». Возглавляет список Московский госуниверситет имени М. В. Ломоносова, Южно-Уральский государственный университет делит 44—45-е место.

В тройке сильнейших университетов страны расположились столичные вузы. Помимо МГУ, в список лучших вошли Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследовательский университет Московский физико-технический институт, занимающие второе и третье места.

Входит в топ-50 Южно-Уральский государственный университет, который с 459 баллами делит 44—45 места. Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова расположился с 367 баллами на 118-й строчке. У Челябинского государственного университета 339 баллов (169—170-е место).

Деятельность вузов оценивалась на основании обработки данных анкет, заполненных представителями университетов, данных с сайтов этих вузов и информационных ресурсов Минобрнауки, а также из информационно-аналитических систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс». Также качество вузов оценивали и по другим шести критериям: образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; социальная среда; международное и межрегиональное сотрудничество; бренд; инновации и технологическое предпринимательство.