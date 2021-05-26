Студент ЮУрГУ получил грант на создание программы для отслеживания автомобильных выбросов

Вместе с ним над проектом работают другие студенты, аспиранты и преподаватели университета

Грант на создание программного обеспечения для автоматического отслеживания выбросов от автомобилей получил студент Южно-Уральского государственного университета. Программа будет собирать данные с камер видеонаблюдения и анализировать их — это поможет выявлять превышения загрязнения воздуха и делать Челябинск чище.

Студент Института естественных и точных наук ЮУрГУ Кирилл Хазюков стал участником конкурса студенческих проектов УМНИК. На нем челябинец выступил от лица своего коллектива, в который также входят другие студенты, аспиранты и преподаватели. Уникальность конкурсной работы заключается в том, что будущая программа сможет получать данные о количестве и структуре загрязняющих веществ от потоков транспорта в режиме реального времени.

«Если обобщить задачу как „мониторинг выбросов“, то инновационность нашего подхода заключается в непрерывном анализе экологической обстановки и отсутствии видимой задержки в получении актуальных данных о выбросах от автотранспорта. Мы считаем, эти достоинства нашего решения в совокупности с большими данными, генерируемые системой, существенно повысят эффективность управленческих решений в рамках экологической политики городов», — поделился студент Кирилл Хазюков.

В пресс-службе университета отметили, что на данный момент ядро проекта уже создано. Речь идет о компонентах программы, отвечающих за обнаружение, классификацию, отслеживание, расчет скорости транспортных средств, определение параметров трафика и расчет выбросов вредных веществ семи типов.

В то же время необходимо решить еще ряд задач. В ближайших планах — проработка пользовательского интерфейса, тестирование, отладка системы и подготовка серверного оборудования. Применять программу создатели планируют в сфере муниципальных и федеральных проектов по улучшению экологии и оценке экологических рисков.