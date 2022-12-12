Российская вакцина от аллергии на кошек готова к клиническим испытаниям

Препарат успешно прошел доклинические исследования

Российская вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические исследования и готова к клиническим испытаниям. Провести их планируют в 2023—2024 годах, сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

Команда Сеченовского университета совместно с коллегами из Венского медицинского университета начала разработку вакцины от аллергии на кошек несколько лет назад. В 2019 году ученые завершили оценку клинической функциональной значимости полученных аллергокомпонентов, а затем начали подготовку к доклиническим исследованиям. Сейчас они успешно завершены.

«Это была сложная и долгая работа, но это того стоило. Следующий этап — токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023/2024 году, и последующая регистрация вакцины», — цитирует пресс-служба университета руководителя проекта, академика РАН Александра Караулова.

Также в университете добавили, что препарат, не имеющий аналогов в мире, является безопасным и эффективным против всех кошачьих аллергенов.